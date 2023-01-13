有些寵物貓狗很有靈性，知道自己命不久矣，會選擇躲起來獨自死去。大陸一名15歲老狗近日跑出去後，躲在樹林裡不肯回家，飼主一家發現後，趕緊到林中尋找，花了6個小時把狗抱回家，所幸牠平安無事。

根據陸媒《西部決策》報導，黎姓飼主近日發現養了15年的老狗竟失蹤，家人都非常擔心，從下午5點就出門找狗，花了6小時才在附近樹林發現愛犬的身影，隨後趕緊將狗抱回家，先餵牠喝點糖水補充能量，之後再準備一些食物果腹。

飼主表示，老狗被發現時身體很虛弱，而且幾乎走不動，最近又生病了，出門前也沒進食，牠似乎意識到自己時日不多，所以才躲到樹林裡想獨自離開，但一家人都非常喜歡牠，希望在最後的時間裡還能好好陪伴牠，更希望愛犬可以撐到過年後，想準備大餐給牠吃，所幸愛犬回來後並無大礙，雖然行動緩慢，但還是有體力能走動。

影片曝光後，累積336萬觀看次數，不少網友表示「其實這是動物的天性，老了不想拖累族群，走太慢留下味道，容易被狩獵者發現，因此選擇獨自離開死去」、「貓狗都是，我以前養了一隻貓，得了不治之症後，牠經常躲在床底下，我們怎麼拉都拉不出來」、「我家的狗也一樣，2021年8月牠早上獨自離開後就沒回來了，當時牠已聾了都聽不見，我知道牠的身體狀況，但找了一天都沒看到牠的身影」。