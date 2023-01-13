老虎總給人威風凜凜的感覺，讓人不敢造次，不過大陸一隻小老虎卻因為太貪吃，不僅把自己吃成了「胖虎」，還被整個家族排擠，就連飼育員也不太搭理牠，一臉委屈的模樣讓網友們看得又心疼又好笑。

綜合陸媒報導，東北哈爾濱一處動物園有一隻小老虎因為太貪吃，把自己吃得胖嘟嘟的，和一旁身材勻稱的同胎兄弟們比起來格外顯眼。近日就有網友分享前往動物園遊玩時，拍下「小胖虎」被兄弟們排擠的委屈模樣，只見當下沒一隻老虎想跟牠互動，就連飼育員也不太搭理牠，讓小胖虎委屈得獨自蹲坐在雪地上發呆。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人心疼小胖虎的遭遇，紛紛留言直呼「看這委屈的小眼神，可憐又可愛」、「胖嘟嘟的這麼可愛，怎麼捨得不搭理牠」、「小胖虎明明就超可愛，為什麼要孤立牠」。

不過也有網友認為，「吃這麼胖一定是平常都搶走手足的食物，所以老虎們都不理牠了」、「飼育員不理牠應該是因為牠太貪吃，為了避免牠討食所以故意不搭理牠的」。