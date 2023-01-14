大陸一名男子近日在鄉下相中一隻老鴨，竟花900人民幣（約新台幣4000元）買下，不少網友認為他被當凱子，回到家後料理鴨子時，發現牠肚裡有一顆非常大的腰子，在網路上掀起討論，還有人笑說「幸好腰子夠大，不算太虧了」。

綜合陸媒報導，江蘇一名男子日前在鄉下農場看到一隻老鴨，想買回家熬湯喝，賣家竟開價人民幣900元（約新台幣4000元），男子聽聞後並沒有殺價就成交，回家將鴨子剖肚後，發現牠的腰子非常大顆，重達100公克，讓他直呼「逆天了」。

影片曝光後，不少網友議論紛紛，甚至有人認為原PO被騙了，不過也有人表示，鴨子越老越值錢，熬出來的湯非常美味，並形容「十年老鴨如仙湯」，不過多數人仍認為，老鴨確實很值錢，但花900人民幣買一隻鴨子還是超過行情了。

鴨子的價格會受季節、品種等影響，每當天氣變冷、溫差大，就會使小鴨的孵化率低，數量少自然就變貴，有時也會受禽流感等外部因素影響。根據《財團法人中央畜產會》資料顯示，台灣今（14）日公番鴨每斤62元、75天大的土番鴨則是每斤50.8元，而且到烤鴨店購買一整隻鴨也不超過千元，難怪不少人直呼原PO買貴了。