天氣變冷後，部分野生動物進入冬眠期，卻成為不肖人士下手目標。大陸新疆一名男子趁蛇冬眠時捕獵，挖洞抓了141條野生花條蛇，隨後再轉手賣出，而花條蛇屬於大陸國家保育類動物，男子也因此被捕，此事曝光後，不少網友笑稱「不講武德啊」。

綜合陸媒報導，新疆喀什一名男子趁蛇冬眠期間，使用鐵鍬挖掘蛇洞，大肆獵捕141條野生花條蛇，再以每條100至200元人民幣（約新台幣450元至900元）的價格販售，藉此牟利，由於花條蛇屬於保育類動物，男子行徑受莎車縣警察關注而被逮捕。

不少網友表示「天啊！我光用看的就瑟瑟發抖，他是怎麼抓到上百條蛇」、「膽子真大，蛇是很有靈性的動物」、「不講武德啊，有種在蛇清醒的時候去單挑」、「小時候蛇很多，我家門前有一條河，我們經常下水游泳，動不動就能看到水蛇，田裡、水渠都能看到蛇，現在別說蛇了，連稻田都越來越少，怪不得花條蛇都成保育類動物」。

花條蛇屬於中小型蛇類，全長1公尺左右，主要棲息於荒漠、半荒漠草原乾旱地帶，以沙蜥或麻蜥為食，常隱蔽在洞穴或草叢中，具有醫藥價值，牠的膽囊經常被曬乾用於中藥，功效是清肺、涼肝及解毒等，但隨棲息地遭破壞與人類濫捕，花條蛇數量越來越少，2000年被大陸國家林業局列入《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》，目前是三有保護動物。