現代通訊發達，傳遞訊息非常容易，反觀古代若要寄信，可說是相當困難。古時候百姓過得民不聊生，就會有人起兵造反，因此經常發生戰爭，還要抵禦北方外敵入侵，傳遞軍事情報就非常重要，而古人除了靠烽火台外，就連風箏也是傳訊息的工具之一。

綜合陸媒報導，烽火是古代用來傳遞邊疆軍事情報的方法，烽火預警使於商周，戰國、西漢時期也有不少記載，《墨子‧號令》曾寫「出候無過十里，居高便所樹表，表三人守之，比至城者三表，與城上烽燧相望，晝則舉烽，夜則舉火。」其中漢朝的烽火規模最大，至今在長城上，依舊可見從漢朝延用至明朝的烽火台。

按照漢朝典籍記載，士兵會在邊防軍事要塞或交通要衝的高處，每隔一定距離建造高台，也就是烽火台，上面會有士兵駐守，一旦發現敵人入侵就點燃烽火，逐台燃起傳訊息，根據《居延漢簡》記載，西漢烽火訊號分為五類「烽、表、煙、苣火、積薪」，五種烽火一般不會單獨使用，會依據敵人的多寡和遠近來區分，不同狀況的敵情，烽火信號組合也就不同。

另外就是「飛鴿傳書」，古人會訓練鴿子用於傳遞訊息，但從哪一朝代開始，目前沒有確切時間，不過唐朝時，信鴿傳輸已相當普遍，之後在宋元明清各朝，飛鴿傳書都起到非常重要的作用，飛鴿還被取名為「飛奴」，歷史記載顯示飛鴿主要用於軍事通信，第一次世界大戰時也有使用，但訓練鴿子成本高，因此難以普及化。

古人若要傳遞重大軍事訊息，就會派人騎馬送信，驛站因此出現，供馬匹在過程中可以休息，大約在3千年前的周朝，就已建立完備的郵驛系統，根據探險家馬可波羅記載，元朝大型驛站多達上萬處，馬匹更是約30萬匹，雖然數字不見得正確，但也顯現出驛站非常發達，而當時還未發明造紙術，所以字都是寫在竹簡上，並用兩塊木板夾住。

再來就是「風箏」，現在風箏主要用於娛樂，但古時候是為軍事需求，用途是軍事偵察或傳遞訊息、情報，漢初楚漢相爭時，劉邦圍困項羽於垓下，韓信建議劉邦用絹帛竹木製作大型風箏，並在上面綁竹哨，晚間放於楚營上空發出聲響，漢軍再高唱楚歌，引發敵軍思鄉之情，順利瓦解對方而勝利，到了唐代後，風箏才漸漸變成娛樂玩具。