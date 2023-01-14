有些隨手拍下的鏡頭，當下看並不特別，但隨著時間推移，多年後或許會成為珍貴畫面。美國一名歷史研究員近日整理舊檔案時，在一個生鏽鐵盒裡發現古老底片，上面還標示「菲律賓1942」，讓他不禁聯想到二戰，豈料進行修復後，發現裡面竟是小狗打鬥影片。

While working in our archives, I found an old metal box. Inside was a long-forgotten roll of silent 8mm film marked "The Philippines 1942"



Excited at possibly discovering lost WW II footage, I sent it to specialists for care and digitization.



Yesterday, it came back. On it was: pic.twitter.com/Wvlla8k21R — Gregory Schnakenberg (@GSchnakenberg) January 7, 2023

綜合外媒報導，美國華盛頓教會歷史研究員兼修道院院長史奈肯伯格（Gregory Schnakenberg）日前在檔案室整理資料時，發現了一個生鏽的舊鐵盒，裡面還放了一卷底片，主題標示「菲律賓1942」，推測可能是二戰時期在太平洋戰爭戰場拍攝的珍貴影片。

史奈肯伯格將底片交給專家修復，收到成品播放後，發現內容確實是打鬥畫面，但場景並非二戰戰場，而是一群幼犬在草地翻滾玩耍、打鬧的景象，其中還有一隻小狗緊咬住咬掃帚不放，雖然影片畫質模糊，但能看到80年前毛小孩嬉鬧畫面，也讓史奈肯伯格感到非常有趣。

史奈肯伯格將影片分享至推特，影片累積290萬觀看次數，不少網友表示「這比二戰紀錄片還珍貴，展現出民眾生活的點滴」、「跨世紀再看小奶狗，還是一樣療癒」、「那麼久的底片還能洗出照片，真的很厲害，底片是不可以消失的產物」、「在那個戰爭的時代裡，確實非常需要小狗來療癒心靈」、「狗狗版激戰畫面」。