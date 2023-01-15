現代人普遍晚婚，但對於長輩來說，早點看到子女有伴、成家，才能真正放心。大陸一對新婚夫妻日前舉辦婚禮，原本是一件值得慶祝的喜事，新娘卻在婚禮上淚崩，她坦言自己今年才20歲，對婚姻沒有嚮往，但迫於父母和親戚、鄰居的催婚下，才和一名沒有感情基礎的男子結婚。

綜合陸媒報導，貴州威寧一名20歲女子於日前結婚，婚禮上身穿白紗、化著精緻妝容的她卻頻頻落淚，不斷拿衛生紙擦拭眼淚，試圖整理自己的情緒，和身邊喜氣洋洋的氛圍形成明顯對比。

女子受訪時坦言，她對婚姻一點嚮往也沒有，只想享受自由的單身生活，然而親戚看她已經成年了，每次見面都要關心她的感情狀況，鄰居也經常對她說三道四，甚至她的父母也不斷逼婚，希望她趕快找個對象結婚，女子眼看父母年齡一天天增加，為了不讓他們擔心，只好選擇相親。

女子在相親時，每天都要跟好幾名男子見面，最後從中挑選了一名還可以接受的對象，就草草決定婚事。女子表示，結婚完全是迫於無奈，對新郎沒有討厭也沒有喜歡，但對於這段婚姻，她不抱任何期待，甚至感覺沒有未來，在婚禮上想到這些，就忍不住落下眼淚。

影片曝光後很快就引發熱議，網友紛紛留言，「為什麼要迎合別人為難自己？」、「搞得好像是六七十年代包辦婚姻一樣，又沒人非得逼著你嫁，搞得好像很委屈一樣，不嫁就不嫁了，都什麼年代了」、「對於不喜歡的事物不敢說拒絕，那你就要承擔相對的後果」、「不想結就不結唄，這樣害人害己」、「對男方來說，這何嘗不也是一段失敗的婚姻」。