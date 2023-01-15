生肉滑嫩的口感擄獲不少老饕的味蕾，不過食用時一定要注意衛生問題，泰國一名男子3年來狂嗑生牛肉，某天突然心血來潮，在睡前吞下驅蟲藥，沒想到睡醒後竟發現一條長達2公尺的蛔蟲直接從他的肛門滑出，讓他崩潰直呼「再也不敢吃了！」

綜合泰媒報導，泰國一名28歲的男子阿瑪力（Amphrah Phaya）熱愛生食，尤其是生牛肉配上泰式辣醬讓他難以抗拒，每個月都會吃上好幾次，時間更長達3年之久，直到最近他心血來潮在睡前吞下驅蟲藥後，才發現竟是一場噩夢。

阿瑪力指出，隔天早上起床後突然感覺有東西從肛門滑落，低頭定睛一看竟是一條約2公尺長的白色蛔蟲，讓他十分崩潰，「我一站起來牠就掉出來，還一直不斷蠕動，我原先還以為是自己的腸子掉出來了」。

阿瑪力回憶當時情況依舊心有餘悸，坦言雖然生牛肉相當美味，但有了這次的可怕經驗，以後再也不敢碰了，他也將過程上傳至抖音（TikTok），透露在蛔蟲排出前後，肚子完全沒有任何不適，並警告喜愛生食的網友千萬別因為口腹之慾賠上健康，「這是真實發生在我身上的事情，如果不信就看影片吧」。