相較於一般的蜘蛛，「跳蛛」是以跳躍移動，尤其是牠們的跳躍力驚人，超乎眾人想像。近日網路瘋傳一段跳蛛遠距離獵殺蒼蠅的畫面，由於移動速度快到堪比瞬間移動，讓網友們看了嘖嘖稱奇，錯愕直呼「速度快到眼睛跟不上」。

有網友在美國知名論壇網站reddit分享一段影片，畫面中可見，一隻跳蛛站在透明塑膠板上，緊緊鎖定著遠方的蒼蠅，然而這隻停留在人手上的蒼蠅似乎不知道自己大難臨頭，還悠哉的緩慢移動，殊不知跳蛛隨即以迅雷不及掩耳的速度一躍飛撲到牠的身上，獵殺過程不到1秒鐘。

跳蛛光速捕食的畫面讓不少網友大開眼界，紛紛留言直呼「這是什麼神鬼速度」、「身體毫無空氣阻力？還是腿異常強健？」、「根本是瞬間移動吧」、「速度快到眼睛完全跟不上」。

跳蛛捕食獵物與一般大眾所認知的蜘蛛不同，視力高度進化的牠們不像部分蜘蛛那樣生活於洞穴的黑暗處伺機捕殺獵物，而是會在白天活躍地遊走各處獵食昆蟲，當跳蛛在遠處發現獵物時，會開始辨識並追蹤接近，等到適當時機跳躍撲抓。此外，跳蛛雖然不靠結網捕食，但能吐絲，為了避免從高處摔落，牠們會在跳下時先黏上一根絲，就像爬山者用岩釘及繩子防止墜落一樣。