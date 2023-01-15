大多數人都會有自己的睡眠習慣，像是打呼、磨牙、張嘴睡覺等。美國一名人妻近日分享老公恐怖的睡眠習慣，只見他明明已經陷入沉睡，雙眼卻還是瞪得大大的，讓女子忍不住大笑，並表示自己每次半夜看到老公的表情，都會受到不小的驚嚇。

根據《每日星報》報導，美國人妻珮頓（Payton Vidmar）日前在TikTok分享老公柯爾頓（Colton）恐怖的睡眠習慣，從畫面中可以看到，珮頓躺在床上，四周昏暗只剩下手機的光線，接著她說：「這就是我老公睜眼睡覺的證據。」就把鏡頭轉向一旁的柯爾頓。

只見他側躺面對珮頓，一雙眼睛睜得大大的，看起來似乎非常清醒，但其實他正陷入熟睡中，珮頓見狀忍不住笑說：「每次我看到他這樣都被嚇壞了」，隨後珮頓把柯爾頓叫醒，柯爾頓清醒過後還搞不清楚狀況，露出一臉茫然的表情。

影片曝光後吸引大批網友關注，截至目前為止影片的觀看次數已經突破2760萬，網友們都覺得柯爾頓「睜眼睡覺」的習慣十分嚇人，「如果是我半夜看到，絕對會嚇到哭」、「他醒過來以後，眼睛一定會像撒哈拉沙漠一樣乾」、「一開始我還以為他在開玩笑」、「這是我看過有史以來最可怕的事情」，還有人建議柯爾頓睡覺時最好戴上眼罩。

報導指出，柯爾頓睜眼睡覺的行為就是俗稱的「兔眼」，又稱作「夜間型眼瞼閉合不全」（Nocturnal Lagophthalmos），可能是眼球凸出、眼瞼過短、面部無力或神經問題等原因造成，建議有這類困擾的人，可以在房間放置加濕器，讓眼球不會過於乾燥，或直接到醫院接受檢查與治療。