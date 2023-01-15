日本經濟多年來委靡不振，部分年輕人動起歪腦筋，「專找退休老人下手」。日本警方最近逮捕一名女護理師及她的同夥，兩人涉嫌詐騙60至70多歲的銀髮族，得手金額逾3.2億日圓（約新台幣7700萬元，下同），掀起輿論討論。

據日媒報導，28歲美女護理師西村惠梨奈，以及自稱投資家的51歲男性吉田清一，在交友網站以「我喜歡年上（年紀大的人），想和高齡男在一起」自我介紹，藉此吸引年長者。待阿伯們上鉤後，西村再以結婚為幌子，想先償還大學學費、卡費，向他們要錢。

據報導，兩人在2020年7月至2021年9月這段期間，狂騙71人，甚至有人誤以為找到幸福，為了見西村一面，特地從關東跑去大阪，結果臨老入花叢，慘遭詐騙。最年長的受害者高齡79歲，被騙最多的人，損失1300萬台幣。

事發後，西村、吉田遭大阪府警方逮捕。西村表示，因欠吉田錢，才會接受他的指示，向老人們詐騙，而騙來的錢全給了吉田。