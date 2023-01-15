古代皇室女子生下孩子後，大多不會親自哺育，而是聘請奶娘提供人乳，然而要如何長期維持「產能」更是一門學問，為了提供源源不絕、品質醇厚的乳汁，奶娘有兩項規矩必須遵守，其中一項就是天天被逼著吃無調味的「豬肘」，也就是現代人說的豬腳；第二點則是禁止與親生孩子見面，只為了保障奶水充足。

根據《搜狐網》報導，末代皇帝溥儀出生時，醇親王府替他物色了一位奶娘名叫王焦氏，其女兒出生不久後，丈夫就去世，一家人生活陷入困境，後來得知王府在找奶娘，她便毛遂自薦。不過要當溥儀的奶娘需要接受兩大殘酷條件，首先是為了保障有充足的奶水並長期維持產能，每天都要吃一碗不放鹽的豬肘，由於如此油膩厚實的肥肉僅有燙熟而已，加上沒有調味，光想就讓人倒胃口，但王焦氏就算吃不下也只能硬著頭皮吃光。

其次是無法餵養自己的孩子，為了避免母乳被均分，導致皇室孩子乳源不足，王焦氏被禁止回家看望自己的親生女兒，此舉等同於剝奪了她對女兒的母性，但為了養家餬口，就算內心難受也只能放著孩子不管，盡心哺育皇室子孫。

好在溥儀把王焦氏當作自己的親生母親，他晚年時曾在自傳《我的前半生》中透露，奶娘在他心中的地位崇高，當時皇家要不到3歲的他進宮時，他哭鬧不休，誰來哄都沒用，最後是奶娘餵他喝奶，他才安靜下來，於是大臣們就決定讓王焦氏一起入宮安撫他敏感脆弱的幼小心靈。

後來每當溥儀受到委屈，他就會想找王焦氏喝奶尋求慰藉，9歲了還沒斷奶，後宮的太妃們看不下去，偷偷將王焦氏趕出宮，不過儘管如此，直到溥儀長大成人，他還是堅持每天喝奶，後來更命令下人去各地購置母乳存放家中。溥儀在自傳中提到，自己那麼大還喝母乳的真正原因是「只有在奶娘的懷裡，才能感到一絲的人性，而自己9歲之後，就再也沒有人性了」。