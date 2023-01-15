圓明園是建於清朝的大型皇家園林，供皇帝盛夏避暑、聽政，處理軍政事務，從雍正開始就喜歡住在這裡，不過咸豐對圓明園的喜愛，似乎大大超越了其他皇帝，一年有將近300天都住在圓明園，甚至還有大臣看不下去，上奏要他多留在紫禁城，不要總是往圓明園跑。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，從雍正朝開始，清朝皇帝就投入大量經費以修繕、擴建圓明園，讓這裡成為融合中西風格的大型建築藝術博物館，又被稱作「萬園之園」；也是從雍正朝開始，清朝皇帝就喜歡住在這裡，通常是冬天住在紫禁城，夏天會到承德圍獵，春秋則在圓明園度過。

在所有的清朝皇帝中，咸豐對於圓明園的感情和淵源最深，因為他出生於圓明園，皇子時期則住在圓明園的同道堂，和其他兄弟姊妹一起學習成長，此外他的母親孝全成皇后鈕祜祿氏去世時也在這裡，可以說圓明園見證了咸豐最快樂與最悲傷的時光。

毛立平表示，咸豐即位後，對圓明園一直擁有特殊感情，每年春節一過，他就迫不及待搬到圓明園居住，並且住到冬至才無奈返回紫禁城，因為從冬至開始就有好幾個重要節日的典禮，都需要他在宮內完成。

雖然有記載稱咸豐在圓明園過著和宮內一樣的自律生活，但似乎沒有維持太久，咸豐五年開始，就有大臣奏請皇帝，請求他在宮內留久一點，不要總往圓明園跑，咸豐看到以後大怒，搬出祖父嘉慶幫自己背書，並將阻諫他去圓明園的大臣降職，從此以後再也沒有大臣敢干預咸豐去圓明園了。

有人認為，咸豐對圓明園有這麼深厚的情感，不只因為他在這裡出生、成長這麼簡單，也不是為了尊祖制，反而是為了更方便違背祖制，有野史記載，因為後宮佳麗規定只能是旗人，但咸豐喜歡民間的纏足漢女，因此將她們都藏在圓明園內，推測這就是咸豐喜歡住在圓明園的重要原因之一。