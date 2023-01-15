大陸黑龍江一名女子開車外出，車輪卻意外陷入積雪中，未料這時又有一隻「野狼」出沒攔路，還不斷仰頭嚎叫，雪上加霜的場景讓女子頓時情緒激動，忍不住哭喊：「救命啊！」警方接獲通報後，立刻前往現場，但「野狼」已不見蹤影，查看女子拍攝的影片時，突然驚覺不對勁，原來女子以為的「野狼」，其實只是一隻哈士奇。

根據陸媒報導，黑龍江省佳木斯市一名劉姓女子開車行經樺南林區時，車輪陷入積雪中動彈不得，讓她頭疼不已，未料不久後竟有一隻「野狼」出現在汽車前攔路，使狀況雪上加霜，劉女看到野狼仰頭長嘯，嚇到哭了出來，情緒激動地和副駕駛座的朋友說：「你看牠在叫，救命啊！真的是狼。」朋友則冷靜要劉女報警求助，表示汽車受困不遠處就有一間派出所。

警方接獲通報後迅速派員，帶著鋼叉和盾牌抵達現場，防止被野狼攻擊，豈料警方到場後，並未發現野狼的蹤跡，只能透過劉女拍攝的影片確認，不過警方越看越覺得不對勁，不但嘴巴、尾巴和體型都不符合狼的樣子，還看起來非常熟悉，仔細觀察後發現「野狼」的脖子上戴著項圈，才驚覺這其實是附近居民飼養的哈士奇。

事後警方幫忙劉女，將受困的汽車從積雪中救出，正當一行人準備離開時，那隻哈士奇又突然從樹林裡跑出來，乖乖趴在眾人的腳邊，最後在警方的協助下，順利回到主人家。

網友們看到新聞後都笑翻了，紛紛留言，「二哈最拉風的一次」、「空無一人的環境，二哈還在那裡狼嚎，是我也以為是狼」、「誰家狼脖子上戴項圈啊？」、「不得不說，冰天雪地裡的二哈確實看起來不傻，很唬人」、「指哈為狼」、「二哈被冤枉最好笑的一次」。