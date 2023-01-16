馬來西亞一名女駕駛近日開車行駛於高速公路上時，突然天外飛來一支巨型鐵條硬生生刺穿她的擋風玻璃，並插入副駕駛座，所幸當時副駕上沒坐人，否則後果不堪設想，短短17秒的驚悚畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，馬來西亞八打靈再也市（Petaling Jaya）一名女駕駛13日開車行經南北大道時，左前方一輛裝載著許多物品的大貨車疑似沒有做好固定措施，導致車上的巨型鐵條掉落，並狠狠刺穿她的擋風玻璃，插進副駕駛座上，深度甚至超過車位一半。

所幸當時副駕駛座上沒有乘客，但女駕駛事後仍心有餘悸，坦言「我以為我會死…當時我的狗也在車上，牠們也可能會死，還好我的車速並不快。」最後她也公布事發當時的行車紀錄器，短短17秒的片段讓不少人看了冷汗直流。

網友們紛紛留言指出，如果鐵條稍微轉向或是小客車向左偏移，那麼女駕駛很可能因為被刺傷而導致車子失控，波及到高速公路上的其他車輛，屆時後果更加危險。可惜行車紀錄器並未清楚拍下肇事貨車的車牌號碼，受害女駕駛則希望藉此事件，呼籲當局應加強對貨車的管制。