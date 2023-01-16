大陸一名29歲男子因為車禍失憶，不但忘記家在哪裡，還和家人失去聯繫，無奈之下只好展開長達9年的流浪生活，最近有志工在路邊發現他，詢問過後終於幫忙找到男子的家人，讓他能在過年之前和家人團聚。

綜合陸媒報導，本月12日廣東東莞的志工在路邊發現流浪的吳姓男子，據悉他今年29歲，因為車禍受傷導致失憶，不記得回家的路，更不知道家在哪裡，只能過著流浪的日子，至今已經長達9年，志工們覺得吳男很可憐，於是根據他提供的零星資訊，與江西省志工等多方單位合作，在眾人努力之下，隔天終於聯絡上吳男的家屬，幫助他們一家團圓。

吳男表示車禍過後自己的頭部受傷，很多事情都記不得了，包含回家的路，與家人失聯的他，只好一直在東莞街頭流浪，所幸他目前已經順利與家人見面，從畫面中可以看到，吳男的哥哥見到失散已久的弟弟，將他緊緊攬在懷中，還情緒激動地不斷掉淚，最後也對幫助他們團圓的志工鞠躬致謝。

新聞曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言，「終於回到了家人身邊，感謝這些好心的志工」、「願他以後不再流離失所，有家人的陪伴」，也有不少人提出質疑，「車禍失蹤9年，他的家人都不報警去找他嗎？」、「車禍難道沒有車嗎？順藤摸瓜，怎麼會找不到家？」、「感覺不可思議，難道員警不知道身份證上有照片嗎？車禍發生難道沒身份證？」