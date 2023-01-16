近日一段影片再度遭到網友起底，國外攝影師拍到一隻母河馬深陷泥漿無法動彈，被一旁的公獅子盯上，沒想到小河馬救母心切，竟然不顧實力差距衝向獅子單挑威嚇，最後雖然獅子被成功趕跑，但河馬母子仍逃不過死神的召喚，雙雙死亡。

綜合外媒報導，國外攝影師Hanno Erasmus過去曾在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）拍到珍貴的一幕，畫面中可見，一隻母河馬疑似因為受傷，深陷泥淖之中無法動彈，因此被一旁的公獅子盯上，一口咬上母河馬，小河馬見狀後絲毫不怯戰，竟不顧自身安危，挺身對著獅子不斷凶狠咆哮。

所幸雙方對峙一陣子後，獅子便悻悻然離去，這幕珍貴的影像也被攝影師給捕捉下來。不過遺憾的是，母河馬因為受困泥漿無法動彈，脫水嚴重而亡，小河馬則不離不棄的守護在媽媽身邊，最後也因為身體過於虛弱去世。

事實上，河馬是地球上第二大的動物，身長超過3公尺，體重約3公噸，雖然外型渾圓可愛，但攻擊性極強，是非洲最危險動物之一，咬合力可達800多公斤，足以讓一艘小船攔腰折斷，因此就連貴為萬獸之王的獅子也不敢輕易與之抗衡。