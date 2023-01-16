在「恐龍之鄉」散步就能發現化石！大陸廣東一名男子帶孩子外出時，意外在路邊看到恐龍蛋化石，相關單位接獲通報後，立刻派人到現場查看，最終發現1顆完整的以及3顆殘缺的恐龍蛋化石鑲嵌在岩石內，另外還有5個帶有蛋殼化石的蛋印。

根據《九派新聞》報導，廣東省河源市博物館副館長蔣安春近日帶孩子外出散步時，意外在路邊看見恐龍蛋化石，他立刻拍照傳給河源恐龍研究所，工作人員急忙趕往現場查看，最終發現1顆完整的恐龍蛋化石、3顆殘缺的鑲嵌在岩石內，另外還有5個帶有蛋殼化石的蛋印。

河源恐龍研究所工作人員黃先生說，這些化石都是被工地炸山炸出來的，只有1顆是完好的，且不排除附近還會有恐龍骨骼或其他化石的可能性。恐龍蛋化石在當天就被送往研究所進行修復，預計春節過後將展開詳細的研究與調查，等到研究結束後，就會將恐龍蛋化石放到博物館中，供民眾參觀。

新聞曝光後，許多網友見到事發地點都紛紛表示不意外，因為廣東河源和四川自貢、山東諸城、雲南祿豐、江西贛州等地被稱作「恐龍之鄉」，1996年河源出土第一顆恐龍蛋化石，隨後成為全球範圍內的恐龍蛋化石的主要出土地和館藏地，2005年河源就以館藏10008顆恐龍蛋化石獲得金氏世界紀錄，至今館藏數量仍不斷增加，且位居全球第一，是其他地區的2倍多。