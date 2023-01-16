美國喜劇冒險動畫《馬達加斯加》真實上演！近日網路上瘋傳一段影片，只見成群企鵝就像動畫主角一樣，在城市街道上驚喜現身，一路上跑跑跳跳的逛大街，看見路上行人也絲毫不畏懼，彷彿位處在與人類和平共處的城市中一樣，太過魔幻的畫面讓網友們不禁直呼「這是什麼天堂，身為企鵝控的我快忍不住了」。

綜合陸媒報導，微博上有一段8秒影片不斷瘋傳，有民眾目擊哈爾濱有成群的企鵝在馬路上開心地跑來跑去，還好奇地繞到索菲亞教堂的轉角處探險，就算和行人錯身而過也不害怕，就連當地人看到企鵝也沒有特別反應，一切就像是再正常不過的事情。

超現實的畫面曝光後引爆網友熱議，不少人紛紛留言直呼「一堆小企鵝就這樣在路上跑也不怕人」、「好羨慕，看來哈爾濱人手一隻企鵝是真的」、「怎麼還有書包啊太可愛了」、「這是什麼天堂，身為企鵝控的我快忍不住了」、「這種特殊風景只有哈爾濱才看得到，真羨慕東北人」。

對於不少網友好奇，為何企鵝會在路上逛大街，貼文也釣出當地人解答，原來這是哈爾濱極地館每年冬天都會舉辦的活動，因為當地冬天經常是冰封世界，很適合企鵝外出晃晃，同時也吸引不少遊客慕名而來。