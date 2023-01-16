曹操是東漢末年三國鼎立的重要人物之一，他一生中身邊女人無數，歷史可考的妻妾就有15人，不過只有其中一人，讓他到臨終前都還念念不忘，這個人就是丁夫人，曹操覺得自己對她有虧欠，一想到丁夫人內心就充滿愧疚，直到臨終前都還將她掛在嘴邊。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，丁夫人是曹操的原配，膝下無子，她和曹操妻妾中的劉夫人感情較好，劉夫人生有1子1女，這個兒子就是曹操的長子曹昂，但因為劉夫人早逝，丁夫人只好接手撫養，並將孩子們視如己出般疼愛，曹昂對這個養母，也像是對待生母一樣孝敬。

于賡哲指出，丁夫人與曹操決裂的關鍵就是「曹昂之死」，根據《三國志》記載，曹操率軍攻打宛城，武將張繡舉眾投降，曹操卻染指他的嬸母，將其納為妾室，張繡心懷不滿，於是襲擊曹操，過程中曹昂戰死。眼見一手帶大的孩子就這樣死亡，丁夫人自然憤怒不已，不斷指責曹操，不久後曹操忍無可忍，直接把丁夫人趕回娘家。

但過不了多久，曹操似乎心懷愧疚，又想把丁夫人接回家，於是親自到丁家挽回，當時丁夫人正在紡織，對於曹操的低聲請求全都不予回應，曹操只好無奈離開，並和丁夫人離婚，臨走前還跟丁家說，可以替丁夫人安排再嫁，但丁家不敢。

一直到臨終前，曹操都覺得自己有愧於丁夫人，曹操的《遺令》中，都有為家中女性進行後續安排，而提到丁夫人時，曹操則充滿後悔之情：「我前後行意，於心未曾有所負也。假令死而有靈，子修若問『我母所在』，我將何辭以答！」表示如果死後地下有靈，遇到曹昂問他「我的母親在哪裡？」自己該如何回答他。