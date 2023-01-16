古代封建社會父權至上，女子地位低下，有權有勢的男人妻妾成群，然而除了皇帝後宮之外，一般男性納妾主要有4大途徑，除了「媵制」之外，就屬「通房丫頭」的地位最低賤，平時白天被視為丫鬟，晚上又要忙著陪睡伺候男主人。

綜合陸網報導，古代納妾制度延續幾千年之久，一般男人娶妾管道可分為4種，首先是透過「媵制」取得，顧名思義就是將正妻家中差不多年紀的女性，像是妹妹、姪女等適齡女子，隨著迎娶時一起帶進夫家，不過這代表男方要具備一定的經濟實力才行。

其次，正所謂「娶妻納妾」，納字的意思就是接收，也代表妾就像是東西一樣，只要花錢就能買到。第三，妾既然能買，自然也能用於交易或是餽贈，像是宋代才子蘇東坡也有賣妾經歷，當時被貶時身邊有一位名叫春娘的妾，因為長得好看，被來送行的友人看上，對方表示既然都被貶官了，出去帶著一個小妾有諸多不便，不如帶匹馬更實在，蘇東坡覺得有道理，便用小妾換了友人的一匹馬。

最後一種是「通房」，又稱「同房丫頭」，平時身分是丫鬟，到了晚上就變成男主人的伴侶，因為要便於夜間伺候主人，所以她的臥室與主人的臥室是連通的。