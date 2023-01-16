大陸一名女子在家裡穿拖鞋時，突然覺得腳頂到某個東西，原本還以為是衛生紙，但觸感越來越怪，女子急忙倒出來查看，才驚覺原來是一隻老鼠，而且已經斷氣了，她當場嚇哭，沒想到外婆得知消息後，竟還跟她開玩笑，說她比家裡養的貓還能幹。

綜合陸媒報導，山東臨沂一名女子近日回老家居住，換拖鞋的時候感覺右腳鞋子裡好像有一團類似衛生紙的東西，因為當時她穿著厚襪子，所以沒有太在意，於是持續用力把腳往鞋子內頂，越頂她越感覺不對勁，倒出來一看才發現是一隻老鼠，當時已經沒氣了，女子見狀愣在原地，過了2秒才嚇到大哭。

從影片中可以看到，老鼠倒在地上一動也不動，女子則在一旁不知所措。她事後告訴家人這個恐怖遭遇，已經有人幫忙把老鼠處理掉了，有趣的是外婆聽到以後不但沒有安慰她，還開玩笑地對她說：「幹的好！比貓還能幹！」讓女子感到哭笑不得。

影片曝光後網友也都嚇壞了，紛紛留言，「完了，拖鞋和襪子都拿去給老鼠陪葬吧」、「如果是我，我會一直洗腳」、「還好穿襪子了」、「說不定是被外婆嫌棄的那隻不能幹的貓送給你的驚喜」、「好有禮貌，米奇死了還給牠哭喪」、「太可怕了吧」、「我永遠忘不了，我剛買一雙新鞋還沒穿幾天，有一天早上就看見一條細長的尾巴，有一隻老鼠死在我的鞋裡，而且體型比我的鞋還長」。