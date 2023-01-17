老虎是大自然中頂尖的掠食者，給人一種充滿霸氣的印象，沒想到近日卻被目擊超級反轉的一幕，只見一隻小老虎玩興大起，從身後偷襲大白鵝，沒想到對方超強的戰鬥力讓老虎霸氣全失，不僅屁屁被啄爆，「菊花」更是差點失守，最後只能崩潰得逃回籠子內躲藏。

綜合陸媒報導，河南省東北庄野生動物園近日上演一幕讓人看了哭笑不得的場景，只見一隻調皮的小老虎趁著大白鵝毫無防備之際，從身後偷襲追趕，嚇得大白鵝一時腳滑摔了一跤，小老虎還趁勢追了上去，殊不知情勢瞬間出現逆轉，大白鵝不甘被欺負，反過來追趕小老虎，還用嘴喙狠狠狂啄牠的屁股和背部。

突如其來的反殺讓小老虎霸氣全失，嚇得滿場跑，又因為地板濕滑數度滑跤，甚至還不慎跑進死路，嚇得屁股尿流的模樣相當狼狽，最後只好倉皇逃回鐵籠內，才得以擺脫對手的凌厲攻擊。有趣的是，大白鵝成功逼退小老虎後看似十分得意，昂首闊步、開心展翅的模樣就像是在炫耀自己剛拿下勝仗。

對此，園方人員表示大白鵝比較厲害，因為小老虎才5個月大，雙方都只是鬧著玩而已，沒有因此受傷。網友看了後也打趣笑說「小老虎還沒意識到自己是老虎」、「還當自己是小貓咪」、「再三個月後就不是這種光景了」、「鵝：說出來你們都不信，我曾經把老虎啄得瘋狂逃竄」。