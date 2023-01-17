世界各國對於鬼神的描繪都不太一樣，近日就有一名日本網友透露，自己看到江戶時代的某張「地獄繪圖」都會忍不住大笑，於是便將該圖分享到網上，意外引起共鳴，不少人打趣笑說「哪邊才是被懲罰的一方？」

日本網友4日在推特帳號「@nokogara」上分享一張來自江戶時代、相當知名的浮世繪畫家耳鳥齋的作品，坦言自己越看越覺得「母湯」，忍不住直呼「我看到這幅地獄繪圖時，真的快笑死了」。

畫面中可見，一名生前作惡多端的亡者下地獄後，正遭到地獄使者的懲罰，不過以現代角度來看，浮世繪中的懲罰畫面不僅不讓人感到畏懼，反倒是地獄使者敲打亡者屁股的景象更讓人想入非非。

貼文一出隨即掀起廣大迴響，網友們紛紛留言直呼「右邊看起來挺爽的」、「被懲罰的其實是左邊那個吧？」、「一花一世界、一搥一天堂」、「這畫家轉生到現代，應該會成為銷售百萬的人氣BL漫畫家」。