日本大學入學共同測驗上周登場，有些痴漢會特地挑考試期間，針對女學生下手，因看準她們擔心若舉發，恐怕會因後續的處理而趕不上考試。日本一名喜歡扮女裝的男子得知後，決定穿制服到電車上幫忙擋鹹豬手，近日他在推特分享經歷，直呼非常噁心，他之後再也不敢穿制服上電車。

日本一名男網友@yuuui__chan身材纖細，且比例非常好，平時喜歡穿女裝拍照，近日得知癡漢看準學生為了趕著去考試，遇到性騷擾多半會選擇忍耐不報警，因此專挑大考日下手，使得癡漢更加肆無忌憚，原PO決定在大考日穿上女高中生制服幫忙擋鹹豬手。

原PO事後分享過程，表示他坐上電車後，當時人雖然非常多，但還是有其他地方可以站，一名癡漢先是靠近並站在他身後，對方並未直接碰觸到他，但兩人身體距離非常近，「我就像被人從背後抱住，他的呼氣直接吹到我的脖子上，讓我感覺非常噁心，當下給我一種『反抗會被殺』的感覺，我什麼事都做不了」。

原PO提到，日本大學入學共同測驗為期兩天，他原本第二天也想幫忙，但自從遇到癡漢後，就讓他感到非常不舒服，因此選擇作罷，覺得日本好危險，而他也是第一次穿女高中生制服搭早上的電車，才驚覺自己把事情想得太天真，現在他回想那天的性騷擾，依舊覺得非常噁心，也呼籲女性搭交通工具時別掉以輕心。