美國一名男子在一檔節目中參與競標，最終以3000英鎊（約新台幣11萬元）標下一間老舊倉庫，沒想到他卻在裡面發現價值高達25萬英鎊（約台幣920萬）的藝術品，價值瞬間翻漲逾80倍，讓他驚喜連連。
根據英國《太陽報》報導，64歲的達瑞（Darrel Sheets）日前在《倉庫淘寶大戰》（Storage Wars）節目上參與競標，並花了3000英鎊（約新台幣11萬元）買下一間廢棄倉庫，沒想到裡頭竟然有多幅知名藝術家古鐵雷斯（Frank Gutierrez）的畫作，價值高達25萬英鎊（約台幣920萬），成為競標節目的最大發現。
達瑞因為強悍的個性和冷靜的態度，在節目中深受觀眾歡迎，不過更讓眾人驚訝的是，進一步調查後發現，這間競標的倉庫過去確實是古鐵雷斯本人所擁有，這也是為何該處收藏了這麼多他當時的作品。
報導指出，古鐵雷斯生於1906年，是墨西哥著名的印象派和現代畫家，雖然年僅39歲就過世，但留下的藝術作品至今仍相當受歡迎，他的一件畫作《2位拿著水果的女人》（Dos mujeres con frutas），就曾在2016年時於紐約拍出4.3萬美元（約新台幣130萬元）的價格。
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