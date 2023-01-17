聽到朋友家的貓咪前一刻還好好的，突然之間就跑到浴室斷了氣，實在很不可思議，讓我想到有一隻兩歲的羊羊，也是上午六點多還在房間喵喵叫要媽媽開門讓牠出去客廳玩，兩小時後突然心臟病發作，後腳癱軟無力，送醫急救。就在爸爸媽媽前腳剛離開醫院，在停車場為牠的病情憂心大哭之際，就接到醫院來電，說羊羊已經走了。

全白的曼赤肯羊羊，雖是小男生，模樣卻像個小女生般嬌嫩，是媽媽心中的偽公主，因為粉紅色跟牠很搭，所以媽媽買給羊羊的所有東西都是粉紅色，但偏偏是個喜歡從高處往下跳的搗蛋鬼，媽媽總是擔心短腿貓這樣跳會傷到骨頭，沒想到反而是無預警的心臟病奪走了牠短短2年多的生命，遺傳的成分應該比較大，但之前沒有徵兆，任哪個主人也不會有心理準備。

事發當天媽媽聽到樓下羊羊大叫了一聲，原以為是在跟另一隻貓咪麥麥玩，所以媽媽沒有即刻反應，但後來發現麥麥根本在房間踏踏而不是在客廳，5分鐘後羊羊又第二次傳來大叫，麥麥都好奇下樓去查看了，媽媽也跟著下樓，才發現羊羊已經後腿癱瘓，整個腳掌呈現粉紅色，接著變紫，摸起來冰冷，馬上送醫。

溝通時媽媽自責的跟羊羊對不起，竟讓牠痛了五分鐘才下樓查看，因為媽媽真的以為羊羊只是在玩。「是很痛才叫的，還好媽媽第二聲就來了。」雖然孩子貼心這樣說，但想必發病當下承受著很大的痛苦。因為到醫院後，醫師隨即給了一劑很強的止痛藥，後來爸爸媽媽擔心牠太痛，還一度考慮安樂，但內心交戰許久，就是捨不得。

一下班馬上趕到醫院摸摸羊羊，接著又跑到別家醫院詢問第二意見，等再度回到醫院後，媽媽沒有進去，直接在停車場痛哭，怎知竟因此錯過了最後一面。羊羊離開後，媽媽從一開始每天嚎啕大哭，到後來擔心這樣會害羊羊捨不得離開而錯過投胎，現在只會在骨灰旁跟牠說說話，媽媽說「我不堅強，誰替我們堅強。」

回憶起羊羊，總是在廁所門口等媽媽，在廚房對媽媽拋媚眼。畢竟兩歲的生命太短暫，沒有人會把牠跟死神連結在一起，不過溝通時羊羊說：「只有羊羊可以時刻吸引媽媽注意，我們總是愛來愛去...」、「羊羊生命雖然很短，卻很美好。」媽媽說：「沒想到我的小男孩竟那麼懂事，讓我感到相當欣慰」，一顆掛念的心，也才終於放下。