大陸江蘇一間動物園先前曾推出與老虎共眠的景觀房，消息一出引發虐待動物的爭議，飯店面對輿論風波也緊急喊停，不料近日又傳出「虎景房」重新營運，當地網紅入住體驗後更爆出驚人內幕，指出景觀房的老虎竟然是採取「上下班制」，相較於一晚人民幣2588元（約新台幣1.1萬元）的高昂價格，不免讓消費者有「冤大頭」感覺。

綜合陸媒報導，這間位於江蘇南通的飯店於2021年4月開幕，地點就在動物園內，當初打著可以和猛獸共眠的口號吸引大眾注意，除了虎景房之外，還有獅子、斑馬和長頸鹿的景觀房，不過消息一出隨即引起極大爭議，民眾認為這不僅牽涉到安全問題，也有虐待動物的嫌疑，飯店方面最終在輿論壓力下緊急喊停。

不過近日傳出虎景房又再次重新營運，當地網紅也在網路上分享入住體驗，指出住一晚的價格為人民幣2588元（約新台幣1.1萬元）。根據畫面顯示，有三大一小、總共四隻老虎與網紅隔窗相望，不過當網紅外出用餐後回到房間卻驚訝發現，原來園區內的老虎採取「上下班制」，每晚7點會準時下班，隔天上午8點才會出現。

不過該網紅認為，動物園下午5點閉園、虎景房7點沒有老虎，相較於高昂的房費，這樣的安排可能會讓入住旅客覺得有點「冤大頭」。影片曝光後引來不少網友共鳴，紛紛留言直呼「放過這些動物吧」、「不懂虎景房的意義」、「隱私也是一大問題，因為園區一定有監視器，這些鏡頭無可避免會拍到房間裡」。