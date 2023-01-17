有些長輩為了省電，竟將冰箱插頭拔掉，造成食物腐敗。大陸廣西一名男子在外地工作，春節才會返鄉，每次回去就會幫忙大掃除，發現家中長輩捨不得用冰箱又怕耗電，放進食物也未插插頭，把冰箱當成儲物櫃，他原本打算將冰箱洗乾淨後賣出，竟洗出滿地肥蛆。

綜合陸媒報導，廣西欽州一名男子在外地工作，過年時才會回老家大掃除，每次回家都會幫忙洗冰箱，但他發現家中長輩擔心冰箱耗電，竟把插頭拔掉，食物壞了也捨不得丟，似乎把冰箱當成儲物櫃，打算清洗乾淨後賣掉。

男子清洗冰箱時，發現裡面有不少食物腐壞，而且已長出蛆蟲，每條蛆又大又肥，讓他看了非常傻眼，過程也被其他親屬拍下，影片曝光後累積10萬人觀看，男子表示，他幾乎一年回來一次，每次都會幫忙洗冰箱，發現長輩的冰箱根本都沒插電，今年決定報廢給回收站。

不少網友直呼太噁心，紛紛表示「有些長輩很節省，子女送他們新電器都捨不得用，但冰箱也是用錢買的啊，不妥善處理害冰箱報廢，也沒省下多少錢」、「我們家也是，我去年買牛奶給爺爺奶奶喝，今年回家發現牛奶還原封不動，而且早已經過期了」、「老一輩人很愛把食物塞進冰箱，裡面或許還可以找到3年前的食物」。