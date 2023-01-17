古代封建社會，帝王為了擴展國家版圖或抵禦外侮，會派兵攻城掠地，不過正所謂「帶人要帶心」，主將要如何鼓舞士氣，才能讓底下的士兵們願意為國拋頭顱灑熱血，大致上有三種方式，不過最後一種卻極為殘忍。

根據《搜狐網》報導，古代士兵們征戰沙場並非各個都不怕死，只是別無選擇，畢竟戰場上不是你死就是我亡，只有活下來的人才是贏家，因此會想方設法地努力求生，而提高軍隊士氣的方法主要有三種。

首先是在出征前以及得勝歸來之後要犒賞三軍，《續通典》中記載：「唐李筌太白陰經曰：古人出師，必犒牛酒。」這裡的「牛酒」美其名是犒賞軍隊的食物，但礙於古代法律規定不能輕易宰殺耕牛，因此實際是用以祭祀的肉食和酒水，待「餵飽」神仙之後，再來讓士兵們飽餐一頓。

其次是為了激勵士兵打勝仗，會依據他們在戰場上殺了多少敵軍而論功行賞，戰功赫赫者有機會升官、享受榮華富貴，再不濟也能獲得金錢賞賜，這就是為何士兵在戰場上總是不要命的往前衝了；至於戰死的士兵家裡則會獲得一筆安家費。

最後是打勝仗的士兵才有的福利，那就是一旦攻下敵軍城池，將軍為了激勵士氣，會放縱士兵們搶錢、搶糧、搶女人，甚至是殺害無辜百姓也不予追究，只為了讓他們能發洩掉心中積累已久的沉重壓力。