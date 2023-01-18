在敦仔居住的通事宅地，其大廳懸掛著一塊「率類知方」匾額。其中「率類」二字，隱約透露出敦仔在乾隆中葉率生番歸化的事蹟。

這段歷史要從發生在乾隆三十一年（一七六六年）的鱟殼莊事件說起。當時生番「攸武乃社」活動於苗栗地區中央山地一帶，而位於鱟殼莊（今苗栗縣西湖鄉二湖）的漢人不斷翻越三湖土牛番界，侵墾界外的番地。一直以來，這些埔地都是今日泰雅族的攸武乃社獵場，番社對於傳統生活空間的領域觀念極強，因此對漢人的入侵，毫無妥協的空間，只能訴諸武力驅趕。於是，番漢雙方紛爭不斷，已經對敵多次，各有死傷。

五月那日清晨，鱟殼莊村人因為尋找逃失的牛隻，冒險越過了番界。攸武乃社的生番們趁著漢庄人丁空虛之際，襲擊漢人村落。烈火焚燒了七間茅屋，漢人首級被割去五、六十名。

清廷對於帝國臣民在界內被戕殺，覺得顏面盡失，憤怒的火燒向地方官員。官員承受著「限期懲兇」的沉重壓力，但綠營兵的行動卻因為界外山林茂密而嚴重受阻，進展有限。相反的，攸武乃社握有熟知地形的優勢，顯得有恃無恐。官員們深知，如果貿然出兵，也僅是增添官兵的傷亡人數而已。

既然不能力敵，就只能智取。生番社們雖然不喜漢人深入地界開墾，但對於界內的布匹、鐵器與鹽等製品卻深感興趣，透過與這些漢人或熟番的走私者進行山產物資的交易，是番社取得界內物資的管道之一。因此，官員們要求熟番武葛以交易之名，企圖引誘攸武乃社土目離開部落，來到邊界，方便清軍的突襲與擒獲。攸武乃社土目西狗在攻擊漢庄後，已深知官方不會善罷干休，對此時熟番提起的交易需求頓時充滿了疑慮，深恐落入圈套，於是小心翼翼地拒絕武葛的提議。

既然無法生擒，那就只能利用生番社之間的矛盾來突破地形限制。清兵打算借道鄰近攸武乃社的屋鏊四社、獅子九社的生番地界，繞到番社背後進行奇襲。問題在於如何招撫屋鏊等社，這便是淡水同知張所受要面對的首要難題。

首先，前往招撫的人選就讓這位清廷官員相當苦惱，突然間他靈光乍現，腦海中浮現一個長耳的臉孔。被張所受相中的人選，便是與官方友好，而且又是屋鏊社番親的「敦仔」。敦仔與粵人饒廣育、劉吉藏（應該是在山區與生番交易的社丁）領著豐厚的賞賜，開始進行招撫工作。他們一如往常的翻越番界，循著岸裡社以往與屋鏊社交易的山路來到部落。他們拿出琳瑯滿目的賞賜品，代表清廷尋求協力的誠意。對生番社來說，漢人喜愛的珍稀珠寶不是他們感興趣的東西，他們渴求的是生活必需品，包括鹽、糖、酒、布匹及鐵器等，尤其是紅色布匹與火石子。前者是布料染色的重要來源，後者則是因為官方禁止而不易從合法管道取得。

幾杯迎賓酒下肚後，敦仔對土目動之以情、誘之以利。最終，屋鏊生番社不僅願意協助追捕兇番，更同意歸化朝廷。屋鏊社同意歸順，自然不是慕義來歸，更何況歸順朝廷後，每年還需要繳納作為臣服清廷象徵的一批鹿皮。每年合法的交易與清廷的賞賜，才是屋鏊社土目甘願王化的原因。那麼，為歸化代價而需要繳交的「社餉」，自然成為招撫者敦仔的責任。賠本的生意，即便是與官方頗有交情的敦仔也無力承受。因此，他便要求官府同意讓岸裡社招墾土牛番界邊的埔地（今臺中市石岡區土牛里），將所收租穀代納社餉。當然，埔地的收益絕對遠高於鹿皮餉微薄的稅額。

最終，在屋鏊社與岸裡社的協助下，清廷順利懲戒了攸武乃社。因此，淡水同知張所受贈送了「率類知方」匾額與一幅潘敦肖像畫，作為招撫生番有功的「勳章」。

（本文摘自《跨越世紀的信號3：圖像裡的臺灣史（18-20世紀）》/ 貓頭鷹出版社）

【內容簡介】

◇在看得見的圖像背後挖出難以看見的歷史

圖像是歷史的最佳見證，不只帶我們看圖說故事，更捕捉了文字無法描繪的細節與印記。

你知道嗎？日治時代臺南青年葉盛吉到京阪神畢業旅行，在見證了帝國的先進與繁華後，不由得心生嚮往之情。請看本書作者如何在一張張用心蒐集的旅行紀念戳章背後，看見葉盛吉的人生終局。那些與戰後返臺的失望之情形成強烈對比，更讓他最終成為政治犯遭槍決的，究竟是什麼？

你曾看過嗎？ 1960年代的盜版漫畫《太空飛鼠大戰牛角金剛》，那引人發噱的外型，不僅見證臺灣曾經是漫畫盜版王國的時代縮影、臺日漫畫發展史、臺灣書籍審查制度，甚至同時也反映了當時美日對臺灣文化的雙重影響！

你想過嗎？歷史上許多來到臺灣的過客都曾為我們留下豐富的生態紀錄。不過，清代沒看過藍腹鷴的斯文豪和日治沒親眼見過臺灣杉的早田文藏，究竟到底是如何用科學繪圖在國際發表臺灣新物種調查報告呢？而早田文藏的物種發表又為何能拿來證明日本帝國的實力？

你看過嗎？張義雄先生的畫作《蘭嶼紀念》中有一尾黑色大魚，外型與蘭嶼文化中知名的飛魚有極大落差。在追蹤這尾大魚身世的過程，也同時是在追蹤蘭嶼如何進入「歷史」的過程。曾被當作原始樂園、住著「無衣可穿的雅美同胞」的蘭嶼，如何在雜揉真實與想像的畫家筆畫之下展露出更為真實樣貌？

本書以「傳教士的素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、博物畫（科學繪圖）、紀念戳章、人類學攝影、漫畫、美術作品」等圖像史料重說18-20世紀的臺灣歷史。10位新生代史家透過圖像細部的考證、圖像來源的追蹤、圖像內容的比對，挖掘各種圖上沒說的事。透過這些精采故事，讀者將能穿越時空，重回歷史場景，探索不一樣的臺灣史。

書末也將介紹圖像史料來源，並分析如何運用這些史料撰寫歷史。我們期待與讀者一起透過這些多樣的圖像史料，解讀圖裡圖外說不完的臺灣故事。

【作者簡介】

張隆志

本書主編。現任國立臺灣歷史博物館館長。美國哈佛大學歷史與東亞語文研究所博士。曾任中央研究院臺灣史研究所副所長，清華大學人文社會學院學士班主任，並擔任英國牛津大學臺灣漢學講座，以及德國柏林自由大學臺灣研究講座。研究領域為臺灣社會文化史、族群關係史，比較殖民史，史學史及公眾歷史學。已出版專書《族群關係與鄉村台灣》，主編《島史的求索：台灣史論叢史學篇》，合編《曹永和院士訪問記錄》等書。

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簡宏逸

一隻被飼養的家貓，不抓老鼠不吃魚，最近開始扮演國立成功大學歷史學系助理教授，在講台上喵喵叫。曾經研究過傳教士漢學、地名與周邊社會、古代人名稱謂、知識傳播路徑，學術雜食性動物是也。最近正以貓的角度研究在倫敦假扮福爾摩沙人的大騙子、阿姆斯特丹運河旁的文抄公，還有近代初期歐洲臺灣研究的系譜。

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鄭螢憶

一個熱愛鄉土的雲林縣北港人，目前任職於東吳大學歷史系。學術專長為清代臺灣族群史、歷史人類學、臺灣民間信仰，曾發表關於清代熟番身分與番界邊區相關的數篇論文。長期關注臺灣平埔族群身分認同、番界邊區多族群互動的歷史。相較於在圖書館讀檔案，更熱愛從田野現場思考臺灣多重歷史疊加的過程。

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盧正恒

國立陽明交通大學人文社會學系助理教授。土生土長新竹人，從幼稚園起求學、當兵、工作幾乎都在新竹度過。喜歡海、關心海、研究海，希望能作為一位會說故事的歷史研究工作者。目前研究領域為海洋史、清史、帝國史、臺灣史。

林紋沛

國立臺灣大學外國語文學系學士、歷史學系碩士。著有《行旅致知：李仙得、達飛聲等西方人建構的臺灣知識（1860–1905）》。現為專職譯者，喜歡翻譯時的靈光乍現，譯有《論友誼》、《從彼山到此山》、《家園何處是》、《強鄰在側》、《版權誰有？翻印必究？》等書。

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陳偉智

中央研究院臺灣史研究所助研究員。國立臺灣大學歷史學系博士，專攻臺灣近代史、歷史與社會理論、歷史人類學以及人類學史，著有《伊能嘉矩：臺灣歷史民族誌的展開》等。

蔡思薇

政治大學臺灣史研究所博士，現為暨南國際大學歷史學系助理教授。喜歡不那麼方正的歷史，無意識地在各種跨領域中遊蕩。研究領域為自然史、科學史、景觀與環境論述，著有《風景的想像力：板橋林本源園邸的園林》（合著），譯有《椰子的葉蔭》等相關領域論文及散文。

莊勝全

國立政治大學臺灣史研究所博士，現為中央研究院臺灣史研究所助研究員，研究領域為臺灣社會文化史、臺灣近代政治史與日治時期報刊媒體史。主要以作為新型態出版模式與傳播媒介的近代報刊，觀察現代性、殖民主義與民族主義在殖民地臺灣所呈現複雜的互動關係。著有《萬文遥寄海一方：淸帝國對臺灣的書寫與認識》、《跨越世紀的信號：書信裡的臺灣史（17-20世紀）》（合著）與《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》（合著）等著作。

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曾獻緯

南投鹿谷人，國立臺灣大學歷史學研究所博士，現東吳大學歷史學系助理教授。主要研究領域為臺灣經濟史。著有《戰後臺灣農業科學化的推手：以農業推廣體系為中心(1945-1965)》。目前研究興趣是臺灣農業的過去與現在。

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黃悠詩

畢業於美國紐約大學檔案與大眾史學碩士學程，目前就職於國立臺灣歷史博物館漫博組，主要協助辦理國家漫畫博物館籌備相關業務。期待可以用歷史及歷史學改變世界。