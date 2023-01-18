從上述故事，可以看到《豐年》透過漫畫與淺白圖說，扮演傳遞知識與行為規範的角色，所用文字十分淺白，甚至直接使用「閩南話」，令人好奇的是，這不是違背了當時推行國語的政策嗎？接下來，我們就來看看《豐年》如何在國家推行國語政策的壓力下，做到以淺白文字讓農民看得懂，取捨之間試圖能夠雙贏。

戰後初期，臺灣人仍習慣使用日文，乘坐火車，甲站與乙站人員之間的通話全是日語；到醫院，醫生和護士的談話也是日語；在國營企業機構裡，更是滿耳日語、滿目日文；其他像郵局、電信局，乃至警察局，也是通行日語。甚至藥袋上面的日期，仍舊使用「昭和」的年月日。街頭小販穿梭往來，叫賣使用的還是日語，可以說當時的臺灣到處都可聽聞到日語。政府雖然禁止說日語，取締得如火如荼，終究無法根除，這讓外省移民感到如置異族之境。

《豐年》創刊時，考量農民家中沒有無線電，也沒有報紙，即使有機會拿到報紙，也不熟悉報紙所用的中文。許多農民僅懂一些日文，因此《豐年》決定採行多語種形態，不僅「中日文合刊」，為了使農民能夠看懂，甚至還使用閩南語，力求淺白易懂。真實情形就像讀者陳水土來函所說的：每日報紙都是國語，或是純粹白話文，看得懂的很少。但是貴報我們農民都看得懂，希望以後貴報多使用日語或本地土語。《豐年》回覆此為權宜之計，為不懂國語的農友方便閱讀起見，一部分暫用日文，以後將會逐漸減少，請農友努力學習國語。

政府積極推行國語運動，不斷發布命令取締使用日語的習慣，限縮使用日語的空間。例如一九五五年，臺北縣政府鑒於各鄉鎮公所及部分附屬機關職員在辦公室仍以使用日語居多，於是下令各鄉鎮公所及所屬機關員工應以身作則，嚴禁用日語交談，以免影響推行國語運動。甚至餐館菜單也禁用日文，或是不准在公共場所、商店播唱日本歌曲，私人播唱則不准使用擴音器放送。

隨著國語運動推行日趨熱烈，《豐年》刊登〈大家要緊學國語〉漫畫，描寫阿琪認為學國語沒有必要，不願去國語補習班學習，後來有次去看戲時卻和外省阿兵哥因語言隔閡，將「不起」聽成「卜死」（要死），兩人發生爭執，大打一架。警員趕來勸架，要阿琪應該好好學國語，阿琪在認真學習半年後，國語已經說得很流利。這個故事強調農民要趕緊學國語，當本省外省做伙（一起）時，一切誤會都能免除。我們可以看到，圖說雖然是中文，卻是以方言（閩南語漢字）書寫，這樣做既能符合國語政策，又能讓農民看得懂，可以說是一個不得不的變通之舉。

（本文摘自《跨越世紀的信號3：圖像裡的臺灣史（18-20世紀）》/ 貓頭鷹出版社）

【內容簡介】

◇在看得見的圖像背後挖出難以看見的歷史

圖像是歷史的最佳見證，不只帶我們看圖說故事，更捕捉了文字無法描繪的細節與印記。

你知道嗎？日治時代臺南青年葉盛吉到京阪神畢業旅行，在見證了帝國的先進與繁華後，不由得心生嚮往之情。請看本書作者如何在一張張用心蒐集的旅行紀念戳章背後，看見葉盛吉的人生終局。那些與戰後返臺的失望之情形成強烈對比，更讓他最終成為政治犯遭槍決的，究竟是什麼？

你曾看過嗎？ 1960年代的盜版漫畫《太空飛鼠大戰牛角金剛》，那引人發噱的外型，不僅見證臺灣曾經是漫畫盜版王國的時代縮影、臺日漫畫發展史、臺灣書籍審查制度，甚至同時也反映了當時美日對臺灣文化的雙重影響！

你想過嗎？歷史上許多來到臺灣的過客都曾為我們留下豐富的生態紀錄。不過，清代沒看過藍腹鷴的斯文豪和日治沒親眼見過臺灣杉的早田文藏，究竟到底是如何用科學繪圖在國際發表臺灣新物種調查報告呢？而早田文藏的物種發表又為何能拿來證明日本帝國的實力？

你看過嗎？張義雄先生的畫作《蘭嶼紀念》中有一尾黑色大魚，外型與蘭嶼文化中知名的飛魚有極大落差。在追蹤這尾大魚身世的過程，也同時是在追蹤蘭嶼如何進入「歷史」的過程。曾被當作原始樂園、住著「無衣可穿的雅美同胞」的蘭嶼，如何在雜揉真實與想像的畫家筆畫之下展露出更為真實樣貌？

本書以「傳教士的素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、博物畫（科學繪圖）、紀念戳章、人類學攝影、漫畫、美術作品」等圖像史料重說18-20世紀的臺灣歷史。10位新生代史家透過圖像細部的考證、圖像來源的追蹤、圖像內容的比對，挖掘各種圖上沒說的事。透過這些精采故事，讀者將能穿越時空，重回歷史場景，探索不一樣的臺灣史。

書末也將介紹圖像史料來源，並分析如何運用這些史料撰寫歷史。我們期待與讀者一起透過這些多樣的圖像史料，解讀圖裡圖外說不完的臺灣故事。

【作者簡介】

張隆志

本書主編。現任國立臺灣歷史博物館館長。美國哈佛大學歷史與東亞語文研究所博士。曾任中央研究院臺灣史研究所副所長，清華大學人文社會學院學士班主任，並擔任英國牛津大學臺灣漢學講座，以及德國柏林自由大學臺灣研究講座。研究領域為臺灣社會文化史、族群關係史，比較殖民史，史學史及公眾歷史學。已出版專書《族群關係與鄉村台灣》，主編《島史的求索：台灣史論叢史學篇》，合編《曹永和院士訪問記錄》等書。

相關著作：《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》

簡宏逸

一隻被飼養的家貓，不抓老鼠不吃魚，最近開始扮演國立成功大學歷史學系助理教授，在講台上喵喵叫。曾經研究過傳教士漢學、地名與周邊社會、古代人名稱謂、知識傳播路徑，學術雜食性動物是也。最近正以貓的角度研究在倫敦假扮福爾摩沙人的大騙子、阿姆斯特丹運河旁的文抄公，還有近代初期歐洲臺灣研究的系譜。

相關著作：《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》

鄭螢憶

一個熱愛鄉土的雲林縣北港人，目前任職於東吳大學歷史系。學術專長為清代臺灣族群史、歷史人類學、臺灣民間信仰，曾發表關於清代熟番身分與番界邊區相關的數篇論文。長期關注臺灣平埔族群身分認同、番界邊區多族群互動的歷史。相較於在圖書館讀檔案，更熱愛從田野現場思考臺灣多重歷史疊加的過程。

相關著作：《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》

盧正恒

國立陽明交通大學人文社會學系助理教授。土生土長新竹人，從幼稚園起求學、當兵、工作幾乎都在新竹度過。喜歡海、關心海、研究海，希望能作為一位會說故事的歷史研究工作者。目前研究領域為海洋史、清史、帝國史、臺灣史。

林紋沛

國立臺灣大學外國語文學系學士、歷史學系碩士。著有《行旅致知：李仙得、達飛聲等西方人建構的臺灣知識（1860–1905）》。現為專職譯者，喜歡翻譯時的靈光乍現，譯有《論友誼》、《從彼山到此山》、《家園何處是》、《強鄰在側》、《版權誰有？翻印必究？》等書。

相關著作：《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》

陳偉智

中央研究院臺灣史研究所助研究員。國立臺灣大學歷史學系博士，專攻臺灣近代史、歷史與社會理論、歷史人類學以及人類學史，著有《伊能嘉矩：臺灣歷史民族誌的展開》等。

蔡思薇

政治大學臺灣史研究所博士，現為暨南國際大學歷史學系助理教授。喜歡不那麼方正的歷史，無意識地在各種跨領域中遊蕩。研究領域為自然史、科學史、景觀與環境論述，著有《風景的想像力：板橋林本源園邸的園林》（合著），譯有《椰子的葉蔭》等相關領域論文及散文。

莊勝全

國立政治大學臺灣史研究所博士，現為中央研究院臺灣史研究所助研究員，研究領域為臺灣社會文化史、臺灣近代政治史與日治時期報刊媒體史。主要以作為新型態出版模式與傳播媒介的近代報刊，觀察現代性、殖民主義與民族主義在殖民地臺灣所呈現複雜的互動關係。著有《萬文遥寄海一方：淸帝國對臺灣的書寫與認識》、《跨越世紀的信號：書信裡的臺灣史（17-20世紀）》（合著）與《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》（合著）等著作。

相關著作：《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》

曾獻緯

南投鹿谷人，國立臺灣大學歷史學研究所博士，現東吳大學歷史學系助理教授。主要研究領域為臺灣經濟史。著有《戰後臺灣農業科學化的推手：以農業推廣體系為中心(1945-1965)》。目前研究興趣是臺灣農業的過去與現在。

相關著作：《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》

黃悠詩

畢業於美國紐約大學檔案與大眾史學碩士學程，目前就職於國立臺灣歷史博物館漫博組，主要協助辦理國家漫畫博物館籌備相關業務。期待可以用歷史及歷史學改變世界。