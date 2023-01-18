捷克日前發生一起恐怖意外，一名32歲男子為了撿菸，竟直接跳下月台，還在鐵軌上慢慢找，無視後方火車即將進站，結果被火車撞飛，整個人翻滾好幾圈，最後仰倒在月台上，痛苦地掙扎、哀號，所幸送醫後並沒有生命危險。

Foreigner narrowly avoids tragedy after dropping cigarettes on train tracks in Kuřim, Czech Republic. Despite being sober, he didn't hear the approaching train. Train staff provided first aid & called paramedics. Thankfully, the man survived without serious injuries. pic.twitter.com/E9NeLXYmBK — Traduki (@realTraduki) January 14, 2023

根據當地媒體報導，這起事件發生在捷克南摩拉維亞州的庫日姆車站，去年年底一名32歲外籍男子深夜在月台候車時，意外將菸盒打翻，裡面的菸散落一地，還掉到火車鐵軌上，男子想都沒想，就直接跳下月台，彎著腰在鐵軌上撿菸，還檢查縫隙中是否有他遺漏的香菸，絲毫不在意身後即將到站的火車。

從畫面中可以看到，男子在火車經過時，將身體緊貼月台邊，試圖讓火車從背後開過，未料火車與月台的距離不寬，男子直接被火車撞飛，身上的物品四散，他整個人則翻轉好幾圈，最後仰倒在月台上。幸運的是，男子並沒有失去生命，還掙扎著想要起身，車站工作人員見狀，嚇得急忙上前急救，並打電話叫救護車，協助男子送醫。

捷克警方透露，這名外籍男子沒有喝酒也沒有吸毒，單純是為了撿菸才會發生這起事故，所幸在送醫治療過後，男子奇蹟般地倖存下來。警方也提醒，去年在南摩拉維亞州發生了35起火車與人的碰撞意外，其中只有6人存活，呼籲民眾不要亂闖火車鐵軌。

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