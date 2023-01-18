澳洲一名女子近日散步時，發現一隻長相怪異的蟒蛇，就像留著「落腮鬍」一樣，她好奇抓起來檢查，卻瞬間頭皮發麻，因為蟒蛇的頭部附著多達30隻蜱蟲，尾巴處也有6隻，隨後她和家人用鑷子幫忙拔除，順利將蟒蛇從「蜱蟲地獄」中救出。

Mum's 'absolutely horrifying' discovery on snake in Byron Bay backyard

https://t.co/vzjGP0iQCG — Kat Wroblewski (@KatWroblewski) January 17, 2023

根據《雅虎新聞》報導，來自新南威爾斯州拜倫灣（Byron Bay）的女子瑞安娜（Rhianna Tannock）日前和家人一起外出散步，在路邊看見一條外型詭異的蟒蛇在草叢中爬行，她好奇把蛇抓起來檢查，驚訝發現牠的頭上有多達30隻蜱蟲，尾巴處還有6隻，隨後他們用鑷子幫忙去除蜱蟲，順利讓蟒蛇擺脫困境。

瑞安娜表示，她從小經常在住家附近看到蛇，「如果你不理會牠們，牠們就不會攻擊你，而是喜歡自己獨處。」所以她並不害怕，不過這條蛇卻讓她第一次有了不舒服的感覺，「幾乎沒有東西可以讓我感到反胃，但這條蛇做到了。」

當地的動物救援組織WIRES指出，動物身上出現蜱蟲並不罕見，但如果數量過多，就需要獸醫幫忙處理，不過WIRES也提醒，看到任何受蜱蟲困擾的蛇，都不要冒著被咬傷的風險收容或自行處置，而是應該就近尋求動物救援組織的幫助。

另外寵物貓、狗對於蜱蟲叮咬的抵抗力不比野生動物，可能出現聲音改變、步履蹣跚、後腿無力、嘔吐、呼吸困難或流口水等症狀，如果發現家養寵物有出現上述問題，建議盡快就醫檢查。