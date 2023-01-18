古代醫療不發達，糧食也不如現在豐富，人口自然就不多，但古時候以農業為主，且經常發生戰爭，人口數量成為國力的關鍵。古代朝廷為了鼓勵百姓生育，提出許多政策，例如秦國就要求家中男性成年後，必須趕緊成家立業，否則就要加倍徵收賦稅，到了清朝還出現人口大爆炸的狀況。

根據《梨視頻》報導，人口數是一個國家富強的關鍵，因此古代政府極力鼓勵生育，《周禮．地官．媒氏》記載「令男三十而娶，女二十而嫁」，當時西周雖鼓勵晚婚，但朝廷政令裡，還是希望大家多關注生育率問題，提倡百姓多生孩子。

鼓勵生育的風氣到春秋戰國更明顯，各諸侯國都想稱霸，欲要提高國力，就必須提升人口數量，以秦國為例，《史記．商君列傳》記載，「民有二男以上不分異者，倍其賦」，朝廷下令一戶人家若超過2個以上成年男性，必須趕緊分家立業，否則要加倍徵收賦稅。

在《禮記·昏義》也寫到，齊國出現嚴重貧富差距，許多寒門子弟娶不到老婆，富人卻擁有許多小妾，惡性循環導致人口無法增加，齊桓公得知後想解決問題，政治家管仲提議先減少後宮人數，齊桓公聽從建議帶頭響應，貴族得知後紛紛效仿，造就「內無怨女，外無曠夫」的情況，寒門子弟都能找到配偶，成家立業。

而漢惠帝還曾下令「女子年十五以上至三十，不嫁，五算。」指女性若到了15歲還不嫁人，要加倍徵稅，最高是五倍，其中「算」是漢朝政府徵稅單位，五算約一年的糧食，一直徵到30歲。除此之外，古代詩文作品也會關注生育問題，唐朝詩人白居易就在《長恨歌》寫到，「遂令天下父母心，不重生男重生女」。

不過之後也有學者意識到，人口增長速度若過快，也可能帶來糧食不足等問題，唐朝詩人王梵志曾提出「生兒不用多，了事一個足」，指生兒子不用多，有一個會做事的就夠了。宋明期間，人口受農業與政府影響，都維持在均衡數量，直到清朝大面積種植玉米與馬鈴薯後，糧食變多了，使人口數爆炸性增長。