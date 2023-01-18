日本一名網友近日到動物園遊玩，並在推特分享北極狼的照片，只見一隻北極狼懸在半空中，不少人看了非常驚訝，表示「牠看起來像是被UFO接走了」，還有人解釋，原PO應該是拍到北極狼跳起來的瞬間，畫面非常難得。

一名25歲攝影師@garou_wolfphoto非常喜歡拍攝狼，近日他到日本秋田市大森山動物園遊玩，經過北極狼展區時拍下一張詭異照，一隻雪白的北極狼竟漂浮在半空中，看起來像是被外力抓了起來，但上下左右都空無一物，畫面相當獵奇。

照片被分享至推特後，累積7.1萬按讚數，不少網友表示「牠看起來像是被幽浮吸走了」、「動物園裡的神祕51區」、「這可能是外星人假扮的狼」。也有人幫忙解釋，指北極狼在園區內跳躍時，意外被原PO捕捉，拍下牠高高跳起來的瞬間。

而動物行動難以掌握，運氣好才能拍到有趣瞬間，英國一名野生動物攝影師戈德斯坦（Paul Goldstein），某次在馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara）進行拍攝工作，意外看到一隻獵豹與另外2隻背靠背在一起，從戈德斯坦的位置直視牠們，其它2隻身體剛好被第一隻擋住，乍看之下像是「3頭豹」，形成非常神奇的畫面。