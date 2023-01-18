國外一名男子近日到麥當勞得來速買午餐，豈料取餐後打開袋子，發現裡面除了有餐點外，竟還有一袋袋現鈔，金額高達數千美元，讓他陷入天人交戰，但他最後仍選擇掉頭還給店家，麥當勞員工拿回錢後非常感動，而男子拾金不昧的舉動也引發討論。

根據《紐約郵報》報導，瓦格斯（Josiah Vargas）日前到麥當勞買午餐，透過得來速點了豬肉滿福堡，取到餐點準備品嚐時，發現裡面還有好幾袋用透明夾鏈袋裝的美金現鈔，讓他感到非常驚訝，隨後拿出手機拍攝，不斷狂問「這是怎樣？」

瓦格斯隨後掉頭返回麥當勞，開玩笑地詢問店員，「為什麼這樣對我？你們知道我有多想要這筆錢嗎？」、「你們是不是在偷洗錢？」對方起初還有些困惑，接回袋子後一看，才意識到問題的嚴重性，激動地走出櫃檯和瓦格斯擁抱、合照，感動到哭了出來。

瓦格斯準備離開時，店員還贈送他200美元（約新台幣6千元）報酬。這段影片被分享至抖音後，累積120萬觀看次數，不少網友表示「你保住他們所有人的工作」、「200美元非常值得」、「如果我是店員，真的會很感動，這筆錢看起來並不少」，另外也有人表示，若是看到這麼多錢，真的很有可能起貪念，瓦格斯的決定非常了不起。