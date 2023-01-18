狗狗是人類最忠實的朋友！有網友在路上看到超有愛一幕，只見畫面中，一名阿嬤坐在路邊的塑膠椅上休息，旁邊的狗狗見狀，竟上前用身體給阿嬤「饋咖」，暖心又可愛的行為讓網友都被融化，幽默直呼：「使狗椅捏」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見一名阿嬤坐在路邊的塑膠椅上休息，身旁則有一隻乖巧的狗狗陪伴，牠默默地站在原地，讓阿嬤能把雙腳放在牠的背上，這樣貼心又可愛的行為，讓PO主忍不住感嘆，狗狗真的是「人類最忠實的朋友」。

照片曝光後吸引上千人按讚，大家紛紛笑說，「使狗椅～厲害的狗」、「台灣狗椅」、「不知道為啥，很有愛的畫面」、「看狗狗的身材就知道，阿嬤沒有虧待牠，撐撐腳小意思」、「狗狗正確使用方法」、「阿嬤養的狗，孝順阿嬤也是應該的」、「養狗千日，用在一時」。

但也有人質疑，這種行為是否有「虐狗」的疑慮，釣出不少狗飼主解答，「我也會這樣『饋咖』，牠舒服，我也方便」、「我也經常這樣做」、「狗狗是翹尾巴，他沒有不喜歡」、「以前家裡狗狗會在沙發上睡覺，冬天看電視我就把腳伸到牠肚子下保暖，牠看了一眼後繼續睡」。