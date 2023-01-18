美國一名男子日前發現愛犬不斷狂吠，因此走到門廊查看，發現夾層底下竟躲了一隻巨型黑熊，似乎正在冬眠，嚇得他趕緊通報相關單位，但最後他並未趕走黑熊，而是選擇收編，甚至還幫牠取名、開創IG帳戶，與黑熊和平共處。

根據《紐約郵報》報導，居住在康乃狄克州的文森（Vincent Dashukewich）日前邀請女友奧莉維亞（Olivia Unwin）來家裡玩，兩人帶著愛犬在後院奔跑，愛犬跑到門廊附近時，突然變得很緊張，不斷對著門廊夾層底部狂吠，隨後就趕緊逃開。

文森驚覺不對勁，往夾層底下一看，竟發現裡面躲著一隻巨型黑熊，似乎正在冬眠，他們趕緊聯絡能源與環境保護部門（Department of Energy and Environmental Protection），對方表示，他們可以用燈光或大聲喧嘩吵醒黑熊，讓牠自行離開，或是讓黑熊待在原地睡過一整個冬天。

文森一家人認為黑熊並未製造混亂，也沒有干擾到任何人，因此選擇讓牠繼續冬眠，甚至還給牠取名為馬帝（Marty），並開設IG帳號紀錄牠的冬眠過程。而能源與環境保護部野生動物學家荷利（Jason Hawley）提到，黑熊經常出沒於康乃狄克州，類似事件很常見，住戶只要別打擾到黑熊，盡量不要讓孩童或寵物靠近，基本上就能和平相處。