秦朝滅六國，成為歷史上第一個大一統、中央集權的帝國，然而一提到秦始皇，大多數人都會認為他很殘暴，是「焚書坑儒」的幕後主使者，不過歷史學家指出，其實焚書和坑儒是2個幾乎毫無關連的獨立事件，且真正「焚書」、害經典著作無法流傳的凶手另有其人。

廈門大學教授傅小凡指出，秦始皇坑的並不是儒生，據《史記‧儒林列傳》記載應該是「坑術士」，在公元前212年，有2名術士為秦始皇煉製長生不老藥，結果不但沒有效，兩人還散布許多對秦始皇不利的消息，秦始皇震怒之下，抓捕涉案者共460多人，最後坑殺於咸陽。

至於焚書事件，秦始皇一統天下後，很多大臣吵著要恢復分封制度，丞相李斯則持反對意見，認為時代改變，制度也該跟著改變，因此建議秦始皇，規定民間只可以收藏農業、醫藥、占卜等相關書籍，史書則只能保留秦朝史書，其他國家的一律焚毀，《詩經》、《書經》及諸子百家之書只有博士官職位的人可以保留，存放在咸陽宮內，民間的都限期交出並燒毀。

由此可知，秦始皇確實焚燒了一部分的書籍，但他仍留有備份供博士官研究，然而在秦始皇過世後，漢朝開國皇帝劉邦率起義軍攻入咸陽，導致秦朝滅亡，等到項羽率軍抵達後，他先在咸陽劫掠、屠城，還放火燒毀咸陽宮，也就把秦始皇當時從民間收上來並一直留存的書籍一併燒光了。