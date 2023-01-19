許多癌症病患進行化療時，最擔心的副作用就是掉髮，為了免去落髮的麻煩，不少病友會選擇剃光頭。近日一名網友在美國網路論壇「Reddit」分享影片，一名罹癌的女子到理髮店剃光頭，豈料理髮師見她非常難過，竟把自己的頭髮也剃掉，讓女子看了非常感動。

No one fights alone!



He shaves off his own hair in solidarity with a cancer patient. pic.twitter.com/1sjLKKjnHO — GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) January 15, 2023

綜合外媒報導，一名罹癌女子擔心化療後落髮會造成麻煩，因此到理髮店先將頭髮剃掉，過程中她看著自己的長髮慢慢不見，露出難過的表情，甚至一度不敢看鏡中的自己，多次掩面啜泣，直到頭髮全被剃光後，她更是倒在理髮師的懷中痛哭。

理髮師給了女子擁抱後，接著拿起電剪，開始剃掉自己的頭髮，女子看了非常驚訝，原本還想上前阻止，但為時已晚，女子當下非常感動，理髮師還伸出另一手挽住她，畫面非常感人。這段影片被分享至Reddit後，又被轉發至推特，累積1880萬觀看次數。

在Reddit發文的原PO表示，罹癌女子與理髮師是朋友關係，但此說法目前尚無法證實。不少網友回應「不管他們是什麼關係，這種行為真的很感人」、「我10歲女兒接受化療時，同樣也是為了方便先剃光頭髮，當時我還跟她說想一起剃光，結果她竟然回我『不！爸爸，你已經夠醜了，別讓自己看起來更醜啊』，但我知道，她是想告訴我她沒事」。