大陸一間動物園出現神奇畫面，一隻大黃狗竟當起小老虎和小獅子的「奶媽」，不但生活在一起，還會哺餵牠們喝奶水；園方透露，因為這2隻猛獸幼崽的正牌母親都是新手媽媽，不太會帶孩子，再加上奶水分泌量不夠，所以才會在附近村莊找來一隻剛分娩完的狗媽媽來充當「奶媽」。

根據陸媒報導，浙江台州的溫嶺動物園出現神奇畫面，只見一隻狗媽媽不但哺育自己的孩子，還同時在照顧一隻小老虎和一隻小獅子。園方透露，小老虎是在4個月前出生，當時牠有些營養不良，體重只有500公克，再加上虎媽媽不會代孩子，讓園方傷透腦筋。

於是他們看中了附近村莊一隻剛生下一隻寶寶的狗媽媽，把牠請到動物園來擔任小老虎的「奶媽」，起初大家還擔心黃狗一家是否能和小老虎和平共處，未料狗媽媽面對小老虎時，總是流露出滿滿母愛，並將其視如己出，園方才終於放下心來。

過沒多久，園區內的母獅子也生下小獅子，由於牠也是新手媽媽，還不太會帶孩子，而且奶水分泌量也不太夠，因此飼育員又將小獅子交給狗媽媽照顧，就這樣形成「跨物種1打3」的局面。

飼育員表示，狗媽媽非常辛苦，因為小老虎和小獅子的食量很大，每天都要提供大量的奶水，為了確保狗媽媽的奶水充足，園方也會每天做紅燒肉和鱅魚湯給牠享用，如今狗、虎、獅三兄弟都在狗媽媽的照顧下成長茁壯，感情也十分融洽，每天都一起玩耍、打鬧，不過小老虎和獅子的體型已經比狗媽媽還大，仍會親暱地和牠撒嬌，形成逗趣可愛的反差。

動物園預計會讓這特別的「一家四口」在春節期間亮相，等到假期結束，就會將狗媽媽和狗寶寶送回原本的村莊，至於斷奶的小老虎和小獅子，也會交給牠們的「正牌母親」接手照顧。