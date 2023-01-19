考古學家近日在埃及開羅附近的法尤姆綠洲挖掘古墓，發現墓中葬有一名8歲兒童遺骸，他的身邊還擺放142條狗屍體，推測狗群應該是遇洪水而溺死，但兒童的死狀異常詭異，頭部竟被用麻布套住，為何兩者會被葬在一起，至今依舊是謎。

根據《All That's Interesting》報導，俄羅斯科學院埃及學研究中心（CESRAS）在尼羅河以西、開羅以南約60英里的法尤姆綠洲區（Faiyum）挖掘墓地，發現一座介於公元前一世紀到公元一世紀的古墓，距今已有2千年的歷史，墓中埋有一名兒童與142條狗遺骸。

考古學家表示，兒童年約8、9歲，而狗群有87%是幼犬，儘管這畫面已非常奇怪，但更詭異的是，兒童的頭上被套了一個麻布袋，「這種墓葬形式在埃及並不典型，大規模埋葬狗的行為可能證明，古時居住在法尤姆的埃及人融合外國人的宗教信仰，從而產生新的宗教儀式」。

動物學家貝洛娃（Galina Belova）對狗進行觀察並提出不同看法，指墓中的狗都是同一時間死亡，身上也沒有生前遭虐打的跡象，而且狗遺骸上還發現藍色黏土痕跡，這種黏土在古埃及水庫很常見，推測當時附近水源可能發生洪水，導致這些狗被溺死，但8歲兒童為何會葬在一起仍是一個謎，有考古學家推測，兒童生前可能主要負責照顧這些狗。