做服務業最怕遇到奧客。澳洲一名捕蛇人前往客戶家捕捉毒蛇，未料對方在事成後不願付錢，直言捕蛇應該是「免費的市政服務」，讓捕蛇人相當頭痛且無奈，只好把毒蛇再度放回屋內，並告訴對方不付錢他就要走了，屋主看到毒蛇嚇到跳上餐桌，最後只能乖乖付錢，結局大快人心。

根據《每日郵報》報導，於新南威爾斯州工作的38歲捕蛇人柯林（Colin Shoemark），日前受邀參加Podcast節目，分享自己荒謬的工作經驗，2017年他接到一名屋主的求助電話，於是前往對方家捕蛇，當時一條6英尺（約1.82公尺）且擁有劇毒的紅腹黑蛇躲在冰箱後面，柯林不得不搬動冰箱，才終於順利捕到蛇。

未料屋主見危機解除，竟一改最初恐慌的態度，拒絕支付費用給柯林，還頭頭是道地說：「這應該是一項免費的市政服務，政府必須為這種事情付錢！」柯林感到非常無奈，告訴對方如果不付錢，他就會直接離開，同時將剛剛抓到的紅腹黑蛇放出來，屋主嚇壞了，立刻跳到桌子上，還威脅要報警，但柯林不以為意，「你趕快報警，因為他們會打給我，還可能來你家看我捕蛇。」最後屋主才終於乖乖付錢。

柯林表示，他從小就開始接觸蛇，並在2016年成為一名專業捕蛇人，從這件事之後，他都會確保每位客戶清楚知道捕蛇費用，「這只需要150澳元（約新台幣3144元），而且我是冒著生命危險去做這件事情的。」