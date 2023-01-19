釣魚時若釣到大魚，力氣不夠可別硬撐，很有可能整個人被拖走。夏威夷一名釣客日前與朋友出海釣魚，捕獲一條巨型鮪魚，但魚的力氣實在是太大，釣客一不小心就被拖入海中，目前依舊下落不明，家人都非常擔心。

根據《每日郵報》報導，63歲的尼特爾（Mark Knittle）日前與朋友開船出海，抵達夏威夷霍諾諾-納普普（Honaunau-Napoopoo）附近釣魚，當時他釣到一條黃鰭鮪魚，還開心喊著這條魚很大，儘管尼特爾體型高大，高約178公分、重84公斤，依舊不敵鮪魚的力氣，之後整個人被拖入海中，期間曾短暫出現在海面上，但沒多久就消失不見。

朋友發現後趕緊跳下海救援，但尼特爾早已不知去向，他返回船上立即報案，警方和海岸巡防隊一直在搜尋尼特爾的身影，但都未找到人。美國國家海洋暨大氣總署稱，將尼特爾拖走的鮪魚非常大條，可能長約1.83公尺、重180公斤，消防局人員達爾文（Darwin Okinaka）提到，「如果魚拉著他四處游，我們真的不知道他人會在哪裡」。

在2013年也發生過類似事件，54歲夏威夷漁夫威奇曼（Anthony Wichman）在考艾島（Kauai）外海捕魚，釣到一條重達104公斤的黃鰭鮪魚，同樣被拖下海險淹死，威奇曼回憶說，鮪魚的力氣非常大，拉扯過程中導致他長約4公尺的小船翻覆，因此難以自行無法脫困，隨後趕緊打電話報警，才撿回一條命。