農曆新年將至，但你知道春節的由來嗎？民俗傳說指古時候每到冬天，野外會出現一種名為「年」的野獸，炎黃先祖為躲避年獸，全家圍坐一起抵抗，利用爆竹、春聯嚇走年獸，不過農曆新年最早其實是為了祭祖、拜天地，最後才演變成一個節日。

北京師範大學文學院教授康震在大陸節目《古韻新聲》提到，上古人們每到一年快結束時，就會進行祭祀活動，例如祭天地、祖先或神靈，主要是人類與天地、祖先對話的方式，之後慢慢演變成節日，而春節一詞更是直到近代才出現。從甲骨文的「年」字來看，像是一個人彎腰背著莊稼，意味豐收，過年其實就是為了慶豐收，祈求新的一年收成興旺。

大陸中國國家圖書館副館長張志清也指出，在《詩經》一篇〈豳風．七月〉記載西周初年，豳（音同賓）地的居民一年四季的耕作的情況，還有他們年終歲尾慶豐收、迎新年的場景，由此可知，西周時期的新春就已有農業慶祝活動，而春節到了漢朝才正式形成，魏晉開始有鞭炮和守歲習俗，過年至今已有3千多年歷史。

在過去千年裡，各朝所用曆法不同，年節時間也就不一樣，夏朝依照「夏曆」，新年位於農曆1月，商朝的新年時間則是提早1個月，而周朝認為收穫時間最重要，因此將新年訂在農曆11月，直到隋朝統一南北，過年日期才統一使用「夏曆」，並沿用至今。