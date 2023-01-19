據傳滿漢全席是清代時期的宮廷盛宴，只有特殊場合才能享用，菜餚至少有108道，要吃3天才能吃完。不過大陸北京故宮副院長任萬平指出，在歷史上其實沒有「滿漢全席」，只有「滿席」和「漢席」，且清朝宮廷的宴席也沒有108道菜那麼多，最多只有10多道而已。

根據陸媒報導，任萬平表示，清朝宮廷宴席只有「滿席」和「漢席」2種，其中漢席共有3等，幾乎都在宮外舉行，像是皇帝到太學講學後宴請，或科舉考試結束後為新科進士舉辦的瓊林宴。

而滿席則有「餑餑宴」和「酒席宴」2種，且又分成6等，前3等都不是給活人食用的，而是皇帝祭祀已逝父母的祭祀宴，只有第4等才是在太和殿舉行的最高級國宴，通常是皇帝生日或結婚才會舉辦，剩下2等則是日常或外交時食用。

任萬平說，滿席的菜色也會因等級而不同，例如白色印子（方形甜點）有幾個、每個幾兩重，每個盤子裡放的乾果、鮮果有幾兩，且鮮果還要按照季節搭配；像是在春節前後舉辦滿席，就要選擇能存放的蘋果、梨子等鮮果；在春天可能選擇桃子，秋天則用葡萄，但點心和乾果的數量與種類都是相同的。

對於坊間流傳滿漢全席共有108道佳餚，任萬平笑著澄清：「108道是演繹的，實際上沒有那麼多。」一般來說宴席只會有10多道菜餚而已。