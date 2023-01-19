美國喬治亞州一名鐵路工人進行巡查工作時，發現鐵軌上坐著一隻浣熊，待了很久不離開，他驚覺不對勁上前查看，發現由於天氣太冷，浣熊睪丸附近的毛竟黏在鐵軌上，他與另一名同事拿著鏟子和溫水救援，成功幫助浣熊脫困，他們最後還笑著說「手術相當成功」。

根據《每日郵報》報導，35歲鐵路工人穆利斯（Neil Mullis）先前與同事進行深夜巡邏時，發現鐵軌上坐了一隻浣熊，待在原地一動也不動，他們發覺不對勁上前查看，發現由於天氣太冷，浣熊睪丸附近的毛竟黏在鐵軌上，導致牠無法活動。

穆利斯與同事準備溫水與鏟子，一人幫忙倒溫水，另一人則是用鏟子鬆開浣熊私處的縫隙，經過5分鐘的努力，浣熊睪丸順利與鐵軌分開，牠獲救後趕緊逃回樹林裡。穆利斯將救援過程分享至抖音，累積410萬觀看次數，影片中可見，浣熊當時似乎被黏得很緊，鐵軌上還有殘留的毛髮。

不少網友表示「一股蛋蛋的悲傷」、「幸好你們及時出現，要不然牠應該就等著被火車輾斃」、「一開始看浣熊坐在鐵軌上不走，還以為牠是想尋短」。穆利斯事後表示，他也不清楚浣熊為何會黏在鐵軌上，當時氣溫約攝氏零下12度，浣熊可能是想跨過鐵軌，但花的時間太久，導致牠蛋蛋被黏住。