澳洲一名攝影師到大堡礁島嶼的海域潛水，並拍下許多照片，上岸後才發現居然拍到一隻「粉色魟魚」的身影，起初他以為是相機壞掉，造成照片顏色異常，沒想到事後才驚覺，自己是真的遇見擁有絕美膚色的「夢幻生物」，而且牠的行蹤十分神祕，從2015年首次發現牠之後，只被目擊不到10次。

綜合外媒報導，澳洲攝影師萊涅（Kristian Laine）到艾略特夫人島（Lady Elliot Island）附近海域潛水時，在水下拍攝了許多照片，他上岸檢查照片時，發現自己無意間拍到一隻粉色魟魚，原本還以為是相機壞掉了，才會出現奇怪的顏色，但之後他到當地一間餐廳用餐，看到牆上掛著粉色魟魚的照片，才驚覺自己巧遇夢幻生物。

據了解，這隻粉色魟魚在大堡礁附近非常有名，其品種為「鬼蝠魟」，在2015年首次被發現，潛水愛好者還替牠取名為「克羅索探長（Inspector Clouseau）」，只不過這隻粉色魟魚的行蹤相當神祕，至今只被目擊不到10次，能在海中和牠相遇真的非常幸運。

鬼蝠魟的正常體色大多為黑白2色，海洋研究學家阿姆斯特朗（Amelia Armstrong）指出，2016年曾對「克羅索探長」進行腹部皮膚檢驗，認為牠身上的粉紅色很可能是基因突變導致，也可能是受到吃下去的食物、長期光線反射、色素沉澱等因素影響，造成紅斑皮膚病變。