美國一名女子日前與朋友開車至佛州大沼澤地國家公園遊玩，遇到一條正在過馬路的緬甸蟒，體長估計約15.2英尺（約4.6公尺），幾乎占據整條道路，以巨大體型來看，推測牠應該懷孕了，巨蟒影像曝光後，不少網友驚呼「牠可以吞下一個人」。

根據《新聞周刊》報導，克拉克（Kymberly Strempack Clark）近日開車與朋友到大沼澤地國家公園（Everglades National Park）遊玩，遠遠地就看到馬路上有一根黑色條狀物，眾人趕緊停下車，才發現竟是一條緬甸蟒，經常拍攝野生動物的克拉克驚呼「我從未在野外見過這麼大的蛇，尤其是蟒蛇」。

朋友貝倫斯（Lu Behrens）提到，由於蛇的移動速度很慢，所以他們一開始都沒意識到是條蛇，不過當他們停下車後，蟒蛇似乎就發現不對勁，趕緊逃回樹叢裡，一行人還用手機app對蟒蛇進行測量，估計牠應該長約15.2英尺（約4.6公尺）。

克拉克詢問蛇類專家後表示，雄性蟒蛇長約14英尺（4.2公尺），所以他們發現的蛇應該是雌性，不僅如此，蛇的頭部明顯與身體還小，蛇身還呈現不規則塊狀，以緬甸蟒通常在12月至4月期間交配來看，牠身體裡可能裝滿了蛋，約在春末產卵，不過緬甸蟒在當地屬於外來種，幾乎沒有天敵，克拉克隨後就通報相關單位來捕捉。